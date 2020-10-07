Буславец инициирует рост доходов облэнерго: это может привести к повышению тарифов на электроэнергию, - "Схемы"

7 октября, 2020, 15:47

В. и. о. министра энергетики Ольга Буславець инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей

Об этом пишут "Схемы".

Согласно сообщению, в распоряжении журналистов оказалось соответствующее письмо за подписью Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Прошу Вас, уважаемый Денис Анатольевич, дать поручение НКРЭКУ совместно с Минэнерго и другими участниками рынка пересмотреть ставки доходности на "старую" базу активов с целью привлечения необходимого объема инвестиций для модернизации, реконструкции и строительства сетевой инфраструктуры операторов систем распределения (облэнерго), что позволит повысить качество электроснабжения и уменьшить стоимость присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям ", - говорится в письме Буславец.

Так, по мнению Буславец, двукратное увеличение ставки доходности "на старую базу" (имущество, которое уже есть на балансе облэнерго) позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям. Также этот шаг, по словам Буславець, позволит упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетям.

"1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо министра энергетики и о результатах проинформировать Кабинет министров", - пишет издание.

В свою очередь, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в комментарии "Схемам" сообщил, что расценивает действия Буславець как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3%, которую утвердила НКРЭКУ, до 6%, на которых настаивает Минэнерго, - это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

"Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - с промышленности направления. Так же это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров", - цитирует издание слова Тарасюка.

Кроме того, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, от роста стимулирующего тарифообразования на старую базу активов выигрывают облэнерго, которые таким образом увеличат свои доходы за счет потребителей электроэнергии

В издании также напомнили, что 26 августа 2020 года НКРЭКУ приняла постановление "О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭ и НКРЭКУ", которой предусмотрено введение с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на "старую" базу - 3%.

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