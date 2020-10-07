Боррель объяснил свои слова о том, что "ЕС - это не банкомат", и назвал цель помощи Украине
Об этом Боррель сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина - ЕС" 6 октября, передает "Радио Свобода".
В ответ на просьбу журналиста пояснить слова о том, что "ЕС - это не банкомат" для Украины, Боррель отметил, что часто говорит эти слова в Брюсселе также и в отношении членов Евросоюза, и призвал не вырывать их из контекста.
В то же время верховный представитель ЕС отметил, что помощь ЕС не следует воспринимать как благотворительность.
"Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем из соображений благотворительности. Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена проведением реформ", - сказал Боррель .
Ранее верховный представитель ЕС обнародовал на сайте представительства ЕС в Украине рассказ о своем визите в Украину в конце сентября и встрече с президентом Владимиром Зеленским. В тексте была фраза: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом", которую позже убрали из публикации.
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