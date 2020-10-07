Баскетболист из НБА перешел в украинский клуб

7 октября, 2020, 13:15

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Брайс Джонсон перешел в киевский "Будивельник"

Об этом "Будивельник" сообщает в Instagram.

Брайс Джонсон выступает на позиции тяжелого форварда. Он имеет опыт выступлений в НБА, где в сезоне 2016/2017 играл за "Лос-Анджелес Клипперс", а в сезоне 2017/2018 - за "Мемфис Гризлис".

Предыдущим клубом 26-летнего Джонсона был французский "Роан". В прошлом сезоне он набирал 13,3 очка и делал 5,4 подбора в среднем за 25,4 мин на площадке.

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