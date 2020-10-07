Баскетболист из НБА перешел в украинский клуб
Об этом "Будивельник" сообщает в Instagram.
Брайс Джонсон выступает на позиции тяжелого форварда. Он имеет опыт выступлений в НБА, где в сезоне 2016/2017 играл за "Лос-Анджелес Клипперс", а в сезоне 2017/2018 - за "Мемфис Гризлис".
Предыдущим клубом 26-летнего Джонсона был французский "Роан". В прошлом сезоне он набирал 13,3 очка и делал 5,4 подбора в среднем за 25,4 мин на площадке.
Джонатан Брайс Джонсон будет играть за "Будивельник"! Американский бигмен стал первым новичком нашего клуба на сезон 2020/21. Джонсон (26 лет, 208 см, 105 кг) - выпускник знаменитой баскетбольной программы университета Северной Каролины, за который выступал с 2012 до 2016 года. В своем последнем сезоне в "Тар Хилс" Джонатан приносил команде в среднем 17,0 очка + 10,4 подбора (2,9 в нападении) + 1,5 передачи + 1,5 блока за 28 минут на паркете. Джонсон попадал 61,4% бросков из игры и 78,3% штрафных. После NCAA Джонатан был избран клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте-2016 под общим 26-м номером, но не получил достаточно шансов. В сезоне 16/17 Джонсон провел только 3 матча с ЛАК, где выходил на паркет на 3,1 минуты за матч. В своем втором и пока последнем сезоне в НБА наш новичок перешел в «Мемфис» после обмена в «Детройт», и в «Гризлис» провел 9 матчей НБА по 6,7 минуты в среднем, за которые успевал приносить команде 3,0 очка + 2,0 подбора. Для поддержания игровой формы Джонсон в сезоне 2017/18 также провел 26 матчей (23 в старте) в составе фарм-клуба «Мемфиса» в Джи-Лиге, и за 27,5 минуты набирал в среднем 13,2 очка + 9,4 подбора + 1,0 блок + 1,3 передачи. Сезон 2019/20 Джонатан Брайс провел в чемпионате Пуэрто-Рико, а после того начался его европейский этап карьеры. Джонсон выступал в Италии за «Орландину» в Серии Б (17,3 очка + 11,2 подбора 1,6 передачи), а прошлый сезон провел в элитном французском дивизионе за «Роан». Во Франции в карантин Джонсон успел провести 7 матчей, в которых имел такую статистику за 25,4 минуты: 13,3 очка + 5,4 подбора + 1,4 перехвата + 1,4 передачи при 62,9% с игры. Рады приветствовать @ bjohnson_23 в «Будивельнике» и желаем ему успешного сезона без травм! US power forward Jonathan Brice Johnson signs with Budivelnyk ! Brice, who played 4 seasons for UNC was drafted in 2016 by the Clippers on 25 overall pick, but spend in NBA just a small part of his two seasons . Last year 26 years old Johnson played in Jeep Elite French League with "Roane" and his stats were: 13,3 PTS + 5,4 REB + 62,4% FGA. #BCBudivelnyk # БКБудивельник # МиПовертаемось
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