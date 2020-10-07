Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан"
Об этом говорится в сообщении на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook.
"По приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы оккупационной страны 6 октября 2020 года в 21:00 выпустили ракету по нефтепроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан", который является крупнейшим стратегическим проектом в регионе и важной частью энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении.
Также Азербайджан обвинил Армению в обстрелах населенных пунктов и демилитаризованных зон и ранении трех гражданских.
Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin M Ə LUMATI Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini ...Опубликовано Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Вторник, 6 октября 2020 г.
- Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от Армении график вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.
- Армения заявила, что Азербайджан задействовал артиллерию на юге Нагорного Карабаха.
- Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле трех районов за пределами Карабаха.
- Азербайджан заявил о возможности предоставить гуманитарные коридоры для армян.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к зеркальным уступкам.
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