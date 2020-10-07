Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан"

7 октября, 2020, 08:25

Генпрокуратура Азербайджана заявила о ракетных обстрелах Арменией нефтепровода "Баку - Тбилиси - Джейхан"

Об этом говорится в сообщении на странице Генпрокуратуры Азербайджана в Facebook.

"По приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы оккупационной страны 6 октября 2020 года в 21:00 выпустили ракету по нефтепроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан", который является крупнейшим стратегическим проектом в регионе и важной частью энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении.

Также Азербайджан обвинил Армению в обстрелах населенных пунктов и демилитаризованных зон и ранении трех гражданских.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin M Ə LUMATI Təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini ... Опубликовано Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Вторник, 6 октября 2020 г.

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