Зеленский заявил, что собирается купить или взять в аренду новый дом
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию", - цитирует пресс-служба слова Зеленского из интервью изданию Politico Europe.
Зеленский отметил, что сейчас его президентская резиденция - "это просто отель", иначе он бы это не использовал, хотя, согласно законодательству, имеет полное право.
"Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, личное семейное гнездышко", - пояснил Зеленский.
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