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Espreso.tvЭкономикаЗеленский заявил, что собирается купить или взять в аренду новый дом

Зеленский заявил, что собирается купить или взять в аренду новый дом


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переезд в президентскую резиденцию является временным и связан с продажей собственного дома под Киевом

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию", - цитирует пресс-служба слова Зеленского из интервью изданию Politico Europe.

Зеленский отметил, что сейчас его президентская резиденция - "это просто отель", иначе он бы это не использовал, хотя, согласно законодательству, имеет полное право.

"Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, личное семейное гнездышко", - пояснил Зеленский.

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