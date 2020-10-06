Я не рассматриваю бой с Ломаченко как риск, - Лопес

6 октября, 2020, 13:05

Американский боксер Теофимо Лопес готов к бою против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает boxingnews24.com .

Американец пообещал, что не выйдет на ринг с поразковим настроением.

"Я жду 17 октября не для того, чтобы шокировать мир, а чтобы доказать, что я лучше. Я не смотрю на этот поединок как на риск. Я могу понять Флойда Мейвезера и все, что он делал. Надо защищать свой 0, но есть много бойцов, которые вернулись после поражений и стали денежными коровами. Например, Сауль Альварес, Джошуа и многие другие. я не рассматриваю этот поединок как риск, и я не выйду из настроением поражения", - сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

29 сентября Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с Василием Ломаченко.

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