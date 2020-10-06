 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯ не рассматриваю бой с Ломаченко как риск, - Лопес

Я не рассматриваю бой с Ломаченко как риск, - Лопес


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес готов к бою против украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает boxingnews24.com .

Американец пообещал, что не выйдет на ринг с поразковим настроением.

"Я жду 17 октября не для того, чтобы шокировать мир, а чтобы доказать, что я лучше. Я не смотрю на этот поединок как на риск. Я могу понять Флойда Мейвезера и все, что он делал. Надо защищать свой 0, но есть много бойцов, которые вернулись после поражений и стали денежными коровами. Например, Сауль Альварес, Джошуа и многие другие. я не рассматриваю этот поединок как риск, и я не выйду из   настроением поражения", - сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать