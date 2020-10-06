Выговоры Рожковой и Сологубу: член Совета НБУ заявил, что заместителей главы регулятора "могли бы встретить в подъезде"
Об этом член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран написал в Facebook.
Шапран заявил, что ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления. Поскольку вопрос об освобождении Рожковой и Сологуба не поднимался.
"Решение Совета НБУ носили сугубо воспитательный (педагогический) характер", - добавил он.
Читайте также: "Тревожный сигнал независимости НБУ", - Рожкова о выговоре от Совета Нацбанка
"Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, который сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. в лихих девяностых годах некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а затем бы они годами обновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так, надеюсь, лет через 10-15 мы к живем и с лучшими европейскими стандартами, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри ", - отметил Виталий Шапран.
Справка: в апреле 1998 года глава НБУ Вадима Гетьмана застрелили в подъезде собственного дома в Киеве.
"Учитывая большое количество угроз, которые я регулярно получаю лично, ваши слова могут быть (конечно, в будущем) протрактовани неоднозначно ... Будьте осторожным в выражениях. Жизнь ... она такая ..."
- Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
- По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры