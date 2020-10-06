Выговоры Рожковой и Сологубу: член Совета НБУ заявил, что заместителей главы регулятора "могли бы встретить в подъезде"

6 октября, 2020, 11:34

По словам члена Наблюдательного совета НБУ Виталия Шапрана, выговоры заместителя главы Нацбанка из команды Якова Смолия, которые остались на должностях при Кириллу Тимошенко, носят "исключительно воспитательный характер"

Об этом член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран написал в Facebook.

Шапран заявил, что ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления. Поскольку вопрос об освобождении Рожковой и Сологуба не поднимался.

"Решение Совета НБУ носили сугубо воспитательный (педагогический) характер", - добавил он.

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"Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, который сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. в лихих девяностых годах некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а затем бы они годами обновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так, надеюсь, лет через 10-15 мы к живем и с лучшими европейскими стандартами, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри ", - отметил Виталий Шапран.

Справка: в апреле 1998 года глава НБУ Вадима Гетьмана застрелили в подъезде собственного дома в Киеве.

Член правления НБУ Екатерина Рожкова отреагировала на его сообщение, написав, что он будет иметь последствия в будущем.

"Учитывая большое количество угроз, которые я регулярно получаю лично, ваши слова могут быть (конечно, в будущем) протрактовани неоднозначно ... Будьте осторожным в выражениях. Жизнь ... она такая ..."

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

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