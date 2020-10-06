Война в Нагорном Карабахе Азербайджан заявил, что может предоставить гуманитарные коридоры для армян
6 октября, 2020, 21:28
Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает издание Report.
Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права. По его словам, по гуманитарным коридорам могут выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.
- Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.
- Впоследствии, Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанский военный подразделение, которое насчитывало более 200 человек.
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