Война в Нагорном Карабахе Азербайджан заявил, что может предоставить гуманитарные коридоры для армян

6 октября, 2020, 21:28

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права. По его словам, по гуманитарным коридорам могут выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу. Это второй по величине город в Азербайджане.

Впоследствии, Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанский военный подразделение, которое насчитывало более 200 человек.

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