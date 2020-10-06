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Espreso.tvМирВойна в Нагорном Карабахе Азербайджан заявил, что может предоставить гуманитарные коридоры для армян

Война в Нагорном Карабахе Азербайджан заявил, что может предоставить гуманитарные коридоры для армян

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, сообщает издание Report.

Коридор будет открыт с применением норм и принципов международного права. По его словам, по гуманитарным коридорам могут выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

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