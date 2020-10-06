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Espreso.tvСпортВерю, что Олимпиада состоится, - лучшая спортсменка Украины

Верю, что Олимпиада состоится, - лучшая спортсменка Украины


фото: Getty Images
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид негативно отреагировала на перенос Олимпийских игр в Токио

Об этом сообщает " Трибуна ".

Билодид призналась, что ответственно относилась к подготовке.

"Это очень неприятно было, когда узнала о переносе. К подготовке очень ответственно относилась, как и всегда. Сейчас идет хорошая подготовка. Главное, сейчас не зацикливаться на этом. Не думаю, что Олимпиаду еще раз перенесут. Верю в то, что Олимпийские игры состоятся и мы сможем выступить в Токио ", - сказала украинка.

19-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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