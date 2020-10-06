Вакцина от COVID-19: ЕС готов обеспечить доступ Украины к лекарствам

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита, текст которого опубликован на сайте "Европейской правды".

ЕС и Украина совместно борются с коронавирусом и его последствиями, которые назвали "беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики" как членов Евросоюза, так и Украины.

Принятое на саммите решение гарантирует, что Украина попадет под программу глобальной инициативы доступности вакцины от COVID-19.

"Мы выразили готовность сотрудничать над обеспечением доступа к будущей вакцине против COVID-19 как глобальному общему достоянию по доступным ценам", - говорится в тексте заявления.

Киев и Брюссель также подчеркнули важность усиления их готовности и способности реагировать, обмениваться информацией в свободном, прозрачном и оперативном режиме и совершенствовать международную ответ на пандемию.

Напомним, по данным ВОЗ, если испытания вакцин от коронавируса будут идти хорошо, то она может быть в наличии в Украине через год.

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