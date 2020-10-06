В ВСУ 41 новый случай коронавируса в сутки, болеют 687 военных
Об этом сообщает Командование Медицинских Сил.
"Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек. (...) Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Еще 34 человека получают лечение на дому под контролем медицинской службы. Больше всего заболевших в Киевской области (7 военнослужащих и один работник ВСУ), а также в Житомирской и Винницкой областях (по 4 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего по состоянию на 10:00 6 октября в ВСУ острой респираторной болезни COVID-19 болеют 687 человек. Выздоровели за время пандемии 2559 человек, летальных случаев - 10.
На изоляции (в частности самоизоляции) находятся 525 человек.
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