В Украине отменили бумажную Книгу жалоб, - Минэкономики

6 октября, 2020, 19:26

В Украине вступил в силу приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Минэкономики заменило бумажную Книгу отзывов и предложений на современные цифровые инструменты защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн грн. Также в эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.

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