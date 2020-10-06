В Украине отменили бумажную Книгу жалоб, - Минэкономики
6 октября, 2020, 19:26
В Украине вступил в силу приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Минэкономики заменило бумажную Книгу отзывов и предложений на современные цифровые инструменты защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн грн. Также в эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб.
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