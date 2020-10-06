В течение двух недель должны назначить повторные выборы в парламент, - ЦИК Кыргызстана
6 октября, 2020, 15:26
В ЦИК Кыргызстана заявили, что в течение двух недель собираются назначить повторные парламентские выборы
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Кыргызстана Абдижапар Бекматов, передает агентство Кабар.
По его словам, повторные выборы депутатов в парламент Кыргызстана должны назначить в течение двух недель.
Бекматов также отметил, что избирательные сроки сокращаются на треть. То есть, если раньше ЦИК должна была провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.
- В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.
- Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.
- Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку .
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