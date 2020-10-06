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Espreso.tvМирВ течение двух недель должны назначить повторные выборы в парламент, - ЦИК Кыргызстана

В течение двух недель должны назначить повторные выборы в парламент, - ЦИК Кыргызстана


фото: reuters
В ЦИК Кыргызстана заявили, что в течение двух недель собираются назначить повторные парламентские выборы

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Кыргызстана Абдижапар Бекматов, передает агентство Кабар.

По его словам, повторные выборы депутатов в парламент Кыргызстана должны назначить в течение двух недель.

Бекматов также отметил, что избирательные сроки сокращаются на треть. То есть, если раньше ЦИК должна была провести выборы в течение 90 дней, то теперь цифры сократились до 60 дней.

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