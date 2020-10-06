В сети возмущены ностальгией члена Совета НБУ Шапрана 90-ми - "оппонентов расстреляли бы у подъезда"

6 октября, 2020, 13:14

"В лихих 90-х некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома", - так прокомментировал член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран на своей странице в Facebook выражение недоверия членам Правления НБУ Рожковой и Сологубу, которые остались работать в центробанке после громкой отставки Якова Смолия.

"Я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих девяностых гг. некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами обновлялись через суды (вспомните историю Приходько). а в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены "" , - пишет Шапран.

Новые технологии изложения материалов в действии. Креативненько. Зачем Вам официальные спикеры и работа с источниками ... Опубликовано Виталию Шапран & nbsp; <А href = "https://www.facebook.com/shapranv/posts/3434385296622032"> понедельник, 5 октября 2020 г.

На скандальное сообщение члена Совета НБУ обратил внимание общественный активист, член Движения сопротивления капитуляции Юрий Гудименко. Он отметил, что подобные намеки на расправу с неугодными власти должностными лицами после "кварталовских шуток "на канале Коломойского о сожженом дом Валерии Гонтаревой - за чертой." Я правда многое видел, но такого не припомню уже давно. Член Совета Нацбанка намекает на то, что Рожкову и Сологуба (это члены команды Якова Смолия, предыдущего, еще до-Зеленского главы Нацбанка, которых сейчас пытаются выжать из банка, но не могут по закону) хорошо бы застрелить в подъезде, как Вадима Гетьмана. Это даже круче "Горел дом, горела". На кону, если что, только голова Рожковой. На кону включения станка и дефолт. Пожалуй, членам Совета Нацбанка, там где во главе человек Коломойского Данилишин, уже прямо невтерпеж, а Рожкова и Сологуб мешают ", - пишет Гудименко.



Пиздец. Я правда многое видел, но такого не помню уже давно. Член рады Нацбанка намекает на то, что Рожков и Сологуба ... Опубликовано Юрие Гудименок & NBSP; Вторника, 6 октября 2020

"В стиле гопника» - возмущен сообщением Виталия Шапрана и Борислав Береза. "Я не ожидал такого днища. Что происходит, когда ты из Кривого Рога и тебя отобрал Владимир Зеленский , а тебе не нравятся оппоненты президента? Тогда ты пишешь пост, в котором с грустью признаешь, что сейчас не лихие 90-е и сегодня нельзя с твоими противниками поступить так, как было с Гетьманом. И в твоем тексте видно ностальгию по временам, когда пуля была главным аргументом нельзя вести себя так, как во времена Януковича. И это член Наблюдательного совета НБУ, а не гопник. Хотя последнее не факт ", - иронизирует Береза.

Он напомнил, что глава Нацбанка Украины Вадим Гетьман был застрелен в лифте киевского дома, где он проживал 23 апреля 1998 "Это убийство воспринимается всеми участниками банковского сектора как трагедия, а не как пример для подражания. Трудно представить, чтобы члены наблюдательного совета Даниэль Александер цапф или Йерг Бонгартц написали, что в 43 году проблему с оппозицией можно решить с помощью концлагеря Бухенвальд. Но Украина не Германия, поэтому у нас возможна даже подобная низость, которой и отличился Шапран ", - пишет Береза.



Вот такие днища я не ожидал. И это говорит лишь о том, что по итогу со всем этим мусором придётся вопрос решать ... Опубликовано & nbsp; Вторника, 6 октября 2020

"Кстати, согласно практике ЕСПЧ, подобные действия рассматриваются как давление и прямая угроза насилия. А значит после рассмотрения этого дела в Страсбурге будет решение, согласно которому Украина выплатит компенсацию истцу. Эта выплата будет не из кармана того, кто написал эту кощунственную чушь. А мы с вами, своими налогами, заплатим за грязные слова и мысли члена Наблюдательного совета НБУ Виталия Шапрана. Так что у нас очередной претендент на первое место в зашквари недели ", - отмечает Береза.