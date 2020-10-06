В Киеве за сутки подтвердили 355 случаев COVID-19

6 октября, 2020, 10:07

В Киеве 25 091 подтвержденный случай COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

6 человек в сутки умерли. Всего болезнь унесла жизни 436 киевлян.

Заболели 190 женщин, 146 мужчин, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.

Среди них - 10 медиков.

В больницы были госпитализированы 36 пациентов.

Выздоровели за сутки 282 человека. Всего переболело 8545 жителей Киева.