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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки подтвердили 355 случаев COVID-19

В Киеве за сутки подтвердили 355 случаев COVID-19

В Киеве 25 091 подтвержденный случай COVID-19

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

6 человек в сутки умерли. Всего болезнь унесла жизни 436 киевлян.

Заболели 190 женщин, 146 мужчин, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.

Среди них - 10 медиков.

В больницы были госпитализированы 36 пациентов.

Выздоровели за сутки 282 человека. Всего переболело 8545 жителей Киева.

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