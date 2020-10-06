В Киеве за сутки подтвердили 355 случаев COVID-19
6 октября, 2020, 10:07
В Киеве 25 091 подтвержденный случай COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
6 человек в сутки умерли. Всего болезнь унесла жизни 436 киевлян.
Заболели 190 женщин, 146 мужчин, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17.
Среди них - 10 медиков.
В больницы были госпитализированы 36 пациентов.
Выздоровели за сутки 282 человека. Всего переболело 8545 жителей Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры