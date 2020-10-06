В Киеве сообщили о заминировании Верховного Суда
6 октября, 2020, 11:47
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Верховного Суда
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Здание находится по адресу Пилипа Орлика, 8. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.
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