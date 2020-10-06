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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Верховного Суда

В Киеве сообщили о заминировании Верховного Суда

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Верховного Суда

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Здание находится по адресу Пилипа Орлика, 8. На место выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников суда.

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