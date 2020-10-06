В Киеве 14-летний подросток покончил с жизнью на железнодорожных путях

6 октября, 2020, 15:38

В Киеве несовершеннолетний парень покончил с жизнью на железнодорожных путях

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"В Киеве, на железнодорожном переходе от ул. Борщаговская до ул. Уманской покончил с жизнью 14-летний парень", - говорится в сообщении.

Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, от товарища погибшего, парень написал ему смс: "жизнь не имеет смысла" и, несмотря на уговоры товарища, пошел к железнодорожным путям и лег на рельсы, где в это время проезжала электричка. К сожалению, машинист не успел затормозить, и переехал парня. На месте работают полицейские, медики.

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