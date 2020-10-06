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Espreso.tvОбществоВ Харькове пограничники задержали россиянина, который 12 лет находился в розыске Интерпола за похищение человека

В Харькове пограничники задержали россиянина, который 12 лет находился в розыске Интерпола за похищение человека


фото: dpsu.gov.ua
В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске за похищение человека

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.

По данному факту пограничники сразу сообщили украинское бюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.

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