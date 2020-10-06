В Буденстази ввели масочный режим, за нарушение будут штрафовать на сумму до 5 тыс. евро
Распоряжение издал президент Бундестага Вольфганг Шойбле, передает Укринформ .
Основанием стало увеличение количества случаев COVID-19 в Берлине.
Распоряжение будет действовать до 17 января. Требование распространяется на все залы, а также коридоры и лифты в зданиях Бундестага.
Из тех, кто не носить маски - взыщут штраф в размере до 5 тыс. евро.
Из правила есть исключения. Маску можно снять, находясь на расстоянии 1,5 м. от окружающих. Докладчикам за трибуной в зале заседаний также разрешено выступать без масок, это касается и председателей на заседаниях. Не нужны маски на рабочем месте при условии, что люди в кабинете работают на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
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