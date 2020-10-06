В 6 крупных городах Канады прошли митинги с требованием наказать виновных в сбивании Ираном самолета МАУ

6 октября, 2020, 07:55

В канадских Оттаве, Эдмонтоне, Торонто, Монреале, Виннипеге и Калгари состоялись акции протеста с требованием привлечь к ответственности виновников обстрела Ираном украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который вследствие атаки разбился

Об этом сообщает "Укринформ" .

В Оттаве в акции присоединился министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, который заявил, что "иранскому режиму, который не хочет докопаться до деталей, не удастся запугать нас".

Глава МИД Канады также раскритиковал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), которая делает недостаточно для предотвращения такие трагедии в будущем

"Я говорил много раз, что ИКАО должна делать больше для соблюдения международных конвенций по безопасности авиадвижения. Они должны не только взять на себя ответственность за то, что следует сделать дальше для достижения справедливости, но и поддержать запущенную Канадой инициативу" Безопасное небо ", - сказал Франсуа-Филипп Шампань.

В митинге в Оттаве также приняли участие министр транспорта Канады Марк Хорошо, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко и более двух десятков родственников и близких погибших в авиакатастрофе.

"Члены семей требуют справедливого и всеобъемлющего расследования без какого-либо вмешательства со стороны правительства Ирана", - сказал представитель объединения родственников погибших Хамед Есмаеийон.

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