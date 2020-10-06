Уволенного за пьяный скандал прокурора назначили заместителем руководителя военной прокуратуры Центрального региона
Соответствующие изменения на сайте прокуратуры заметили в Центре противодействия коррупции, передает Еспресо.TV .
В ЦПК отметили, что после скандала Петришина попросили уйти, но впоследствии он был назначен заместителем руководителя спецпрокуратуры.
По информации детища общественного активиста Виталия Шабунина, у 30-летнего прокурора Петришина за последние несколько лет появились 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.
Многочисленные доходы он объяснил так: "У меня красивая жена, она занимается бизнесом".
Петрушин стал прокурором Тернопольской области 14 сентября. В первый день своей работы новоназначенный прокурор устроил пирушку, на которой заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то пообещал их "е ** ть как тупых свиней".
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16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры. Петрушину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и недостойное поведение.
До назначения прокурором Тернопольской области Петрушин занимал должность военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.
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