Украина в 2021 году выплатит 5 млрд грн по кредитам предприятий под госгарантии

6 октября, 2020, 15:14

Проект закона Украины о государственном бюджете на 2021 предусматривает расходы на выполнение государством гарантийных обязательств в сумме 4,9 млрд грн

Об этом говорится в отчете Министерства финансов о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год".

Согласно сообщению, проектом закона о государственном бюджете на 2021 год предусматриваются расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, в сумме 4,9 млрд грн.

В частности, выплаты планируются по займам, предоставленным государственным предприятиям "Киевский бронетанковый завод" - 82,6 млрд грн, "Шепетовский вагоноремонтный завод" - 292,3 млн грн, "Житомирский бронетанковый завод" - 921,8 млн грн, "Львовский бронетанковый завод "- 267,6 млн грн.

Также выплаты планируются по займам частного акционерного общества "Кузня на Рыбальском" в размере 43,1 млн грн и публичному акционерному обществу "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в размере почти 3,3 млрд грн.

В отчете также отмечается, что, согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, плановые расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, определены в сумме 1,6 млн грн.

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