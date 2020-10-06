Украина не против разместить десантников из Британии на своей территории, - Кулеба

6 октября, 2020, 16:01

Украина допускает размещение на своей территории десантников из Великобритании

Об этом в интервью ВВС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать", - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

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"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень упорной и плодотворной работы", - добавил Кулеба.