Украина не против разместить десантников из Британии на своей территории, - Кулеба
6 октября, 2020, 16:01
Украина допускает размещение на своей территории десантников из Великобритании
Об этом в интервью ВВС заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать", - сказал Кулеба.
По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.
Читайте также: На Николаевщине десантировались сотни военных НАТО. ФОТО и ВИДЕО
"Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень упорной и плодотворной работы", - добавил Кулеба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции