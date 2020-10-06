Турция заявила, что готова оказать поддержку Азербайджана в любой сфере

6 октября, 2020, 14:33

В Турции призвали международное сообщество поддержать Азербайджан

Об этом на сегодняшнем брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина .

"Конечно же, будучи Турцией, турецким народом, готовы оказать поддержку Азербайджана в любой сфере, где требуется наша помощь. Это заявляет наш президент Эрдоган и мы на своих платформах", - заявил он.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийская оппозиция участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе.