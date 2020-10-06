Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции
6 октября, 2020, 08:05
В понедельник, 5 октября, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
У Новолуганского захватчики стреляли из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.
"В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
5 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.
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