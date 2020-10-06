 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

Сутки в зоне ООС прошли без потерь, оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

В понедельник, 5 октября, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил дважды обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

У Новолуганского захватчики стреляли из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.

"В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельно, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

5 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать