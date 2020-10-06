Совет НБУ не имеет полномочий объявлять выговор и недоверие членам нацрегулятора, - Фурса

6 октября, 2020, 22:14

Совет Национального банка Украины не имеет полномочий объявлять выговор и выражать недоверие членам НБУ

Об этом заявил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Там даже юристы не нужны, Совет (НБУ, - ред.) не имеет таких полномочий, просто физически не имеет. Совет - это надстройка над Национальным банком, это некий "смотрящий" от политиков. Но их полномочия ограничены, они почти ни на что не влияют ", - сказал Фурса.

Он назвал политическим давлением выговор со стороны Совета НБУ в адрес Рожковой и Сологуба.

"Наверное, пытаются завершить процесс смены руководства Национального банка. Госпожу Рожкову ненавидит лично Коломойский, поскольку она занималась национализацией "ПриватБанка". А господин Сологуб является мозгом Национального банка", - отметил инвестиционный аналитик.

По его словам, иностранные партнеры "будут очень негативно воспринимать такие атаки на независимость Национального банка".