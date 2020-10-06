Совет НБУ не имеет полномочий объявлять выговор и недоверие членам нацрегулятора, - Фурса
Об этом заявил Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Там даже юристы не нужны, Совет (НБУ, - ред.) не имеет таких полномочий, просто физически не имеет. Совет - это надстройка над Национальным банком, это некий "смотрящий" от политиков. Но их полномочия ограничены, они почти ни на что не влияют ", - сказал Фурса.
Он назвал политическим давлением выговор со стороны Совета НБУ в адрес Рожковой и Сологуба.
"Наверное, пытаются завершить процесс смены руководства Национального банка. Госпожу Рожкову ненавидит лично Коломойский, поскольку она занималась национализацией "ПриватБанка". А господин Сологуб является мозгом Национального банка", - отметил инвестиционный аналитик.
По его словам, иностранные партнеры "будут очень негативно воспринимать такие атаки на независимость Национального банка".
- Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
- Сама Екатерина Рожкова предположила, что выговор и недоверие вызывали ее и Дмитрия Сологуба комментарии средствам массовой информации.
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