Сотрудничество с соседями, блокада Крыма, защита Одессы и Приазовья: генерал армии США Ходжес дал советы по противодействию РФ

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах Бен Ходжес.

Он считает, что Украине нужно построить хорошие отношения в регионе - с Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией.

По его мнению, надо блокировать Крым: ни одному российскому кораблю нельзя позволить уходить из Крыма в европейский порт.

Он считает, что нужно обеспечить полную свободу Одессы от влияния РФ.

"По моей информации, многие компании, которые ведут работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать? Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенный самим себе", - заявил он.

Ходжес советует повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде и не признавать разделение Донбасса и аннексию Крыма.

"Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить железнодорожное сообщение от тех мест в Одессу, превратить уязвимость в силу?", - говорит он.

Он настаивает, чтобы Украина приложила особые усилия к флоту.

"Дело не только в кораблях. Это об инфраструктуре, это о тренировках. Украина стоит инвестировать в то, что мы называем морскими беспилотными системами," дронами для воды ", - заявил генерал.