Смертельное ДТП с пьяным полицейским в Броварах: подозреваемый задержан

6 октября, 2020, 07:31

Следователи Государственного бюро расследований задержали водителя, который в Броварах на пешеходном переходе сбил двух женщин, в результате чего одна из пострадавших погибла, другую - госпитализировали

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"4 октября 2020 года следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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В ГБР также рассказали подробности аварии.

"4 октября 2020 года примерно в 17:40 милиционер, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, на нерегулируемом пешеходном переходе по бульвару Независимости в городе Бровары, совершил наезд на двух женщин 1977 и 1998 года рождения. От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте события, другую госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Предварительно установлено, что работник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался ", - сообщили в ГБР.

Напомним, 4 октября в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух женщин : одна от удара погибла, другую госпитализировали.

В Нацполиции заявили об увольнении виновника ДТП с работы.

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