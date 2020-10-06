Румыния ввела 14-дневный карантин для украинцев
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Национальный институт общественного здоровья Румынии внес Украину в список стран с высоким эпидемиологическим риском, украинским туристам по прибытию в страну придется пройти 14-дневный карантин", - пишет издание.
Отмечается, что список вступает в силу в 00:00 7 октября 2020.
В то же время отмечается, что от 14-дневного карантина освобождаются лица, которые прибывают в Румынию из стран или районов с высоким эпидемиологическим риском, если они остаются на территории страны менее трех дней (72 часа) и предъявляют отрицательный тест на SARS-CoV-2 , сделанный максимум за 48 часов до въезда.
Кроме того, лица, прибывающие в Румынию из стран или территорий с высоким эпидемиологическим риском, и находятся на карантине 14 дней, могут покинуть карантин после десятого дня, если они проведут тест на SARS-CoV-2 на восьмой день карантина, и результат окажется отрицательным.
В то же время, согласно информации на портале Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua , к 15 октября 2020 в Румынии действия режим чрезвычайной ситуации. В его рамках запрещается въезд на территорию страны через пункты пересечения границы для граждан Украины, однако есть ряд исключений из этого запрета для отдельных категорий граждан.
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