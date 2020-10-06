Разговаривать надо непосредственно с Путиным, - Кулеба о переговорах по Донбассу

6 октября, 2020, 17:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что "нужно ставить себе целью новый саммит" по Донбассу и вести переговоры непосредственно с президентом России Владимиром Путиным

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

"Нормандский формат - это единственный механизм, который позволил достичь тех результатов, которые мы уже имеем. Все они были достигнуты именно в нормандском формате. Мы понимаем, что разговаривать надо непосредственно с Владимиром Путиным", - отметил Кулеба.

По его словам, с Путиным "можно встретиться только на саммите в нормандском формате".

"Поэтому нужно ставить себе целью новый саммит, потому что это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя вернуть захваченные территории Украины и пленных.

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