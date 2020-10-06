Разговаривать надо непосредственно с Путиным, - Кулеба о переговорах по Донбассу
Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.
"Нормандский формат - это единственный механизм, который позволил достичь тех результатов, которые мы уже имеем. Все они были достигнуты именно в нормандском формате. Мы понимаем, что разговаривать надо непосредственно с Владимиром Путиным", - отметил Кулеба.
По его словам, с Путиным "можно встретиться только на саммите в нормандском формате".
"Поэтому нужно ставить себе целью новый саммит, потому что это мотивирует работать над выполнением решений предыдущего саммита и нарабатывать новые шаги на пути урегулирования", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя вернуть захваченные территории Украины и пленных.
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