"Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента", - Арьев о допросе в ГБР

6 октября, 2020, 18:18

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев рассказал, что следователи ГБР интересовались, кто предоставил ему информацию о доказательствах подлинности спецоперации украинских спецслужб

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев написал в Twitter.

Депутат отметил, что провел 3 часа в Государственном бюро расследований на допросе по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Читайте также: Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации СБУ по "вагнеровцам", задержанным в Беларуси

Читайте также: Почти все задействованные в операции с "вагнеровцами" офицеры согласились свидетельствовать, - Луценко

"Провел 3 часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию изОфиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", - написал Арьев.

Провел 3:00 на допросе в ГБР по делу «разглашение секретной информации» по «вагнеривцям». Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию по офиса президента. Логично, потому что если розлидуваты беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР. - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо