"Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента", - Арьев о допросе в ГБР
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев написал в Twitter.
Депутат отметил, что провел 3 часа в Государственном бюро расследований на допросе по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнера".
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"Провел 3 часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию изОфиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", - написал Арьев.
Провел 3:00 на допросе в ГБР по делу «разглашение секретной информации» по «вагнеривцям». Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию по офиса президента. Логично, потому что если розлидуваты беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР.- Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК @Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
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