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Espreso.tvОбщество"Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента", - Арьев о допросе в ГБР

"Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента", - Арьев о допросе в ГБР


фото: rfe
Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев рассказал, что следователи ГБР интересовались, кто предоставил ему информацию о доказательствах подлинности спецоперации украинских спецслужб

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев написал в Twitter.

Депутат отметил, что провел 3 часа в Государственном бюро расследований на допросе по делу о "разглашении секретной информации" об операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

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"Провел 3 часа на допросе в ГБР по делу "разглашение секретной информации" по "вагнеровцам". Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию изОфиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР", - написал Арьев.

 

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