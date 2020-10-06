"Ворскла" повторила рекорд в чемпионате Украины по футболу

6 октября, 2020, 19:27

"Ворскла" набрала на старте чемпионата Украины 11 очков и повторила лучший старт в турнире в клубной истории

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .

В 5-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" сыграла с "Днепром-1" вничью 2:2 и набрала 11 очков. Для полтавчан, которые делят лидерство с "Динамо", это повтор клубного рекорда.

Столь же удачно полтавчане стартовали в сезоне 1996/1997, когда дебютировали в высшей лиге под руководством Виктора Пожечевского. В итоге "Ворскла" тогда финишировала в чемпионате Украины на третьей позиции.

3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место

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