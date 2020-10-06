"Вокруг языка никто не будет объединяться", - Зеленский

6 октября, 2020, 17:10

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Politico Europe, передает ОПУ.

Журналисты издания Politico заметили в разговоре с Зеленским, что белорусский оппозиционер и политзаключенный Тихановский был в Крыму и выразил поддержку идеи "русского мира", в котором Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.

Зеленский на это заметил, что в Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз.

"Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации. Не только господин Тихановский, а многие говорят, что люди, говорящие на русском языке, должны объединиться под единой страной", - прокомментировал он.

Зеленский отметил, что Украина - это демократическое, либеральное и унитарное государство.

"Государственный язык - украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днипре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже будут присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине", - добавил президент.

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