 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Установите стратегическое партнерство": Пристайко рассказал о новом соглашении между Украиной и Британией

"Установите стратегическое партнерство": Пристайко рассказал о новом соглашении между Украиной и Британией


фото: ukranews
Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, подписание которого планируется 7-8 октября, по объему взаимодействия подобно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Голосу Америки .

"Огромный документ, многие сотни страниц. Я думаю, что публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами, и на столе вы увидите большой кипу бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это соглашение фактически является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это примерно такое же соглашение, как мы заключали ассоциативном соглашении с Европейским Союзом, только направлено на одну страну ", - сказал Пристайко.

Читайте также: Британия готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать