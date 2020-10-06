"Установите стратегическое партнерство": Пристайко рассказал о новом соглашении между Украиной и Британией

6 октября, 2020, 12:32

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, подписание которого планируется 7-8 октября, по объему взаимодействия подобно Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Голосу Америки .

"Огромный документ, многие сотни страниц. Я думаю, что публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами, и на столе вы увидите большой кипу бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это соглашение фактически является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это примерно такое же соглашение, как мы заключали ассоциативном соглашении с Европейским Союзом, только направлено на одну страну ", - сказал Пристайко.

Читайте также: Британия готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко