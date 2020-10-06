"Установите стратегическое партнерство": Пристайко рассказал о новом соглашении между Украиной и Британией
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Голосу Америки .
"Огромный документ, многие сотни страниц. Я думаю, что публика будет удивлена, когда этот документ будет подписываться лидерами, и на столе вы увидите большой кипу бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это соглашение фактически является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это примерно такое же соглашение, как мы заключали ассоциативном соглашении с Европейским Союзом, только направлено на одну страну ", - сказал Пристайко.
Читайте также: Британия готовит контракт на поставку летального оружия в Украине, - Пристайко
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции