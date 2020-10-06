"Объединились снова": Мирослав Маринович вспоминает Раису Руденко, которая отошла в вечность 3 октября

6 октября, 2020, 13:56

В Книге Бытия Украины новая запись: 3 октября 2020 года отошла в вечность Раиса Афанасьевна Руденко. Говорят, перед смертью бредила, разговаривала с Николаем Даниловичем. Он же пришел, чтобы ее сопровождать через последний рубеж. И уже их больше никто и ничто не разъединит: ни аресты, ни колючая проволока, ни разница в датах смерти. А дальше у них - вечность

Ни одного человека не уместить в одно определяющее слово, так, многогранной была и Раиса Афанасьевна. Но меня все-таки порывает сказать о ней: "Человек с мицнющим позвоночником". Такой я знаю ее с ноября 1976 года, когда мы впервые познакомились в Конча-Заспе, где они жили тогда с Николаем Даниловичем. Над ней могли летать (и таки летали!) ураганы жизненных бурь, которые сбивали с ног других, менее стойких. Раиса Афанасьевна же стояла твердо и невозмутимо. Мало того, что стояла сама, да еще и служила опорой для человека, который те бури будто призвал к себе.

Такой сдержанно отважной пришла в жизни Николая Даниловича, официально объявленного в своем уме и заброшенного всеми, кто счел безопаснее отречься от неблагонадежного писателя, "меченого" кагебистская клеймом. Такой достойной и невозмутимой была она и тогда, когда наблюдала за бесконечными обысками в своем доме, ездила на свидание со своим арестованным мужем и, в конце концов, встретила весть о собственном аресте.

В украинском Хельсинской группе Раиса Афанасьевна скромно выполняла секретарские функции, никогда не добиваясь какого-то признания. Она не знала ни гордыни, ни страха. Ни была непогрешимой, но всегда могла сказать, что свои действия сверяла со своей совестью. Спокойно и уверенно ставила лоб кагебистам, потому будто несла в себе мудрость не одного поколения Украинский: жизнь надо прожить так, чтобы не стыдно было смотреть людям в глаза.

Сначала 5 февраля 1977 арестовали Николая Даниловича, а для Раисы Афанасьевны началась жизнь жены арестанта: ездила на свидание в Донецк, где вели следствие и суд, а потом в мордовские лагеря ЖХ-385/19 и 385/3. С свиданий возвращалась не с пустыми руками, а с новыми стихами своего мужа-поэта и информацией о жизни в лагере. Умела все это упорядочить и передать за границу. Добивалась освобождения Николая Даниловича, а 9 мая 1978 смело манифестировала у библиотеки им. Ленина в Москве с плакатом "Освободите моего мужа, инвалида войны М. Руденко!".

А когда на Западе вышла сборник тюремных стихов Николая Руденко, в КГБ разозлились, и дальнейшая судьба его жены была определена. В конце концов, она знала это давно, и в своих недавних воспоминаниях в журнале "Колокол" она напишет об этом так:

"Капитан КГБ Котовенко в 1970-х гг." Дружески советовал "мне, что я просто должен написать, что мой муж сошел с ума и Николай Руденко работает на ЦРУ. Я должна через прессу осудить всю его деятельность и отказаться от него как от моего мужа. И за эту "услугу" мне "забудут" все, что я делала во время моего супруга с Руденко. Меня никто не будет судить. Конечно, я без колебаний выбрала тюрьму, а не позор ... "Раз так, - говорит мне Котовенко Иван Иванович, - вы уже сделали свой выбор. Не только вашего мужа, но и вас арестуют "." Арестуют, то арестуют, что мне делать. Своей судьбы не только не обойдешь, но и конем не объедешь ", - ответила я народной мудростью на это предупреждение" доброго советчика ".

Раису Афанасьевна арестовали 15 апреля 1981 и осудили также как "особо опасного государственного преступника" на 5 лет лишения свободы в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки. От адвоката она отказалась и защищала себя сама.

Поскольку женский лагерь был в Мордовии, Николая Руденко во избежание возможного контакта перебросили из мордовского лагеря в лагерь № 36 в Кучино, Пермской обл., Где мы с ним снова и встретились. А когда Раиса Афанасьевна отбыла свое заключение, ее сразу отправили в с. Майма на Горном Алтае, где в то время уже отбывал свою ссылку Николай Данилович. Пришлось Руденко приложить немало усилий, чтобы закон был таки выполнено.

Горбачевская перестройка принесла им не только освобождение, но и вынужденную эмиграцию, потому въезд в Украину им запретили, а жилье в Киеве конфисковали. Так в январе 1988 года супружеская пара оказалась в Нью-Йорке, где Николай Данилович работал на радио "Свобода", а Раиса Афанасьевна - в редакции газеты "Свобода". Там я вскоре с ними снова обнялся.

С возвращением в Украину в начале 1990-х годов удары судьбы, которые пришлось перенести Раисе Афанасьевне, не прекратились. 1 апреля 2004 умер Николай Данилович, после чего жена взялась приводить в порядок и выдать творчество мужа. Впоследствии она сама попала в тяжелую аварию, после которой ее чуть вернули к жизни. Но в голосе ее и дальше слышался тот ровный спокойствие человека, который знает свою миссию в этой жизни.

И действительно, имея многочисленные проблемы со здоровьем, она находила еще силы и желание быть секретарем Научного общества им. Сергея Подолинского, созданного 1999 по инициативе Николая Даниловича. Для всех членов этого общества, объединились вокруг философского наследия Николая Руденко, Раиса Афанасьевна была живой "связной" и неизменным источником вдохновения. Не дожила она несколько месяцев, чтобы возглавить празднование 100-летнего юбилея своего знаменитого мужа, профинансировать которое украинская власть ей отказала.

8 ноября 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко наградил Раису Афанасьевна Руденко орденом "За мужество" I степени. Все борцы Движения сопротивления в Украине наградили ее высоким титулом своей сестры. Бог, мы верим, наградит ее тем, что поселит ее вместе с Николаем Даниловичем там, где праведных.

Мирослав Маринович, " Збруч ".