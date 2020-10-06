"На конкурсе может быть несколько сотен людей": Зеленский заявил, что руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы

6 октября, 2020, 21:00

По словам президента Украины Владимира Зеленского, что новый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС".

Зеленский отметил, что в конкурсе на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может принимать участие несколько сотен человек.

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый председатель САП будет избран", - подчеркнул Зеленский.

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