"На конкурсе может быть несколько сотен людей": Зеленский заявил, что руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы
6 октября, 2020, 21:00
По словам президента Украины Владимира Зеленского, что новый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС".
Зеленский отметил, что в конкурсе на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может принимать участие несколько сотен человек.
"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый председатель САП будет избран", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
- 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя САП: большинство голосов дали "слуги" (170) и ОПЗЖ (30), к ним присоединились партия "За будущее" (18), группа "Довира" (11) и 8 внефракционных нардепов. Против голосовали "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" , двое внефракционных и единственный из "слуг" - Юнаков.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
- 23 сентября посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки