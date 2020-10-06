"Физически невозможно": Зеленский исключил возможность выборов в ОРДЛО до передаче Украине контроля над границей с РФ

6 октября, 2020, 09:52

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe , передает Офис президента .

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. не будет правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить , если не будет (контролируемой Украиной. - Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт - это просто физически невозможно ", - пояснил Зеленский.

Он напомнил, что в одном из пунктов Минска является вывод всех незаконных военных формирований.

"Как их будут выводить, куда они должны выйти ... Потом - передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются", - добавил он.