Пришло время надрать Ломаченко задницу, - Редкач обратился к Лопесу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Редкач оставил провокационный комментарий под публикацией президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана.
"Давай сделай это, чемпион. Пришел твой час надрать Ломаченко задницу", - написал Редкач.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.
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