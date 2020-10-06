Пришло время надрать Ломаченко задницу, - Редкач обратился к Лопесу

6 октября, 2020, 11:37

Украинский боксер Иван Редкач будет болеть за Теофимо Лопеса в поединке против Василия Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Редкач оставил провокационный комментарий под публикацией президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана.

"Давай сделай это, чемпион. Пришел твой час надрать Ломаченко задницу", - написал Редкач.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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