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Espreso.tvМирПротесты в Кыргызстане: митингующие захватили несколько золотодобывающих предприятий

Протесты в Кыргызстане: митингующие захватили несколько золотодобывающих предприятий


фото: reuters
Участники акций протеста в Кыргызстане захватили золоторудные месторождения

Об этом сообщает 24 kg, передает Укринформ.

Несколько предприятий горнодобывающей промышленности были захвачены протестующими в Кыргызстане. Об этом сообщают представители компаний и пользователи социальных сетей.

Как отмечается, неизвестные разграбили склад и подожгли здание завода по добыче золота на месторождении Еруей, расположенном в Таласской области. Нападение совершено также на золотой рудник Джамгир. Кроме того, есть сообщения, что все работники были высланы.

Государственный комитет промышленности, энергетики и использования недр Кыргызстана пока не комментирует информацию.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

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