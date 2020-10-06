Протесты в Кыргызстане: митингующие захватили несколько золотодобывающих предприятий

Несколько предприятий горнодобывающей промышленности были захвачены протестующими в Кыргызстане. Об этом сообщают представители компаний и пользователи социальных сетей.

Как отмечается, неизвестные разграбили склад и подожгли здание завода по добыче золота на месторождении Еруей, расположенном в Таласской области. Нападение совершено также на золотой рудник Джамгир. Кроме того, есть сообщения, что все работники были высланы.

Государственный комитет промышленности, энергетики и использования недр Кыргызстана пока не комментирует информацию.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели четыре политические силы.

В понедельник, 5 октября, после выборов в столице Кыргызстана начались акции протеста. Для разгона демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие.

Впоследствии, Центральная избирательная комиссия не признала результаты выборов в Кыргызстане.

Координационный совет оппозиции Киргизии планирует предложить президенту Сооронбаю Жээнбекову добровольно уйти в отставку.

Во время акции протеста в Бишкеке пострадали 686 человек.

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