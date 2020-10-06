Представитель Зеленского в КСУ заявил, что ВАКС не "особый" суд, что может противоречить Конституции
Об этом во время заседания Конституционного суда заявил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, сообщает Укринформ.
"Конечно, можно фантазировать, что и карманные кражи являются очень опасными и должны рассматриваться отдельным судом, но коррупционные правонарушения, к сожалению, в Украине действительно являются угрозой национальной безопасности, и поэтому существование отдельного специализированного Высшего антикоррупционного суда является абсолютно обоснованным", - уточнил Вениславский.
Читайте также: КСУ начал рассматривать конституционность закона о ВАКС
Он отметил, что нельзя согласиться с тем аргументом, что ВАКС является судом, создание которого прямо запрещено Конституцией, и уточнил, что он является именно постоянным специализированным судом в системе судоустройства и это никак не противоречит Конституции.
Вениславский отметил, что Апелляционная палата ВАКС также полностью соответствует требованию Конституции относительно апелляционного обжалования дела участниками судебного процесса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-