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Espreso.tvОбществоПредставитель Зеленского в КСУ заявил, что ВАКС не "особый" суд, что может противоречить Конституции

Представитель Зеленского в КСУ заявил, что ВАКС не "особый" суд, что может противоречить Конституции


фото: slovoidilo
Существование Высшего антикоррупционного суда является обоснованным, и он является именно специализированным судом, а не особым судом, создание которого запрещает Конституция

Об этом во время заседания Конституционного суда заявил представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, сообщает Укринформ.

"Конечно, можно фантазировать, что и карманные кражи являются очень опасными и должны рассматриваться отдельным судом, но коррупционные правонарушения, к сожалению, в Украине действительно являются угрозой национальной безопасности, и поэтому существование отдельного специализированного Высшего антикоррупционного суда является абсолютно обоснованным", - уточнил Вениславский.

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Он отметил, что нельзя согласиться с тем аргументом, что ВАКС является судом, создание которого прямо запрещено Конституцией, и уточнил, что он является именно постоянным специализированным судом в системе судоустройства и это никак не противоречит Конституции.

Вениславский отметил, что Апелляционная палата ВАКС также полностью соответствует требованию Конституции относительно апелляционного обжалования дела участниками судебного процесса.

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