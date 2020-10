Периодические дожди и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября

6 октября, 2020, 13:31

Ночью температура воздуха прогреется от + 7 ° C до + 17 ° C, а днем местами будет достигать + 25 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Завтра, 7 октября, в большинстве областей пройдут периодические дожди и даже грозы. На Востоке Украины и в Запорожье антициклон руками и ногами упираться - не пустит дожди, здесь будет сухо и тепло", - отметила синоптик.

Ветер ожидается юго-восточного направления, порывистый.

Температура воздуха ночью +10 ° C ... + 15 ° C, на юге до + 17 ° C, в восточных областях + 7 ° C ... + 10 ° C.

Так, в течение дня 7 октября потеплеет до + 17 ° C ... + 23 ° C, в южной части ожидается + 20 ° C ... + 25 ° C.

По словам Натальи Диденко, в Киеве среды обещает быть дождливой, с порывистым ветром.

Днем еще будет сравнительно тепло, до + 18 ° C, + 19 ° C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb