Периодические дожди и порывистый ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Завтра, 7 октября, в большинстве областей пройдут периодические дожди и даже грозы. На Востоке Украины и в Запорожье антициклон руками и ногами упираться - не пустит дожди, здесь будет сухо и тепло", - отметила синоптик.
Ветер ожидается юго-восточного направления, порывистый.
Температура воздуха ночью +10 ° C ... + 15 ° C, на юге до + 17 ° C, в восточных областях + 7 ° C ... + 10 ° C.
Так, в течение дня 7 октября потеплеет до + 17 ° C ... + 23 ° C, в южной части ожидается + 20 ° C ... + 25 ° C.
По словам Натальи Диденко, в Киеве среды обещает быть дождливой, с порывистым ветром.
Днем еще будет сравнительно тепло, до + 18 ° C, + 19 ° C.
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