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Espreso.tvОбществоПеремирие на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Зайцева

Перемирие на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Зайцева

С начала текущих суток, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинские воины ответный огонь не открывали. На других участках линии разграничения соблюдается "тишина", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Зайцева. Еще боевики вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета.

При этом отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

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