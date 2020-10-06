Перемирие на Донбассе: оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Зайцева
6 октября, 2020, 18:46
С начала текущих суток, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Украинские воины ответный огонь не открывали. На других участках линии разграничения соблюдается "тишина", - говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Зайцева. Еще боевики вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета.
При этом отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
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