От коронавируса умер президент Украинского географического общества Ярослав Олийник

6 октября, 2020, 13:43

5 октября на 68-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19, не стало декана географического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Ярослава Олийника

Об этом сообщили на странице Киевского национального университета имени Шевченко в Facebook.

"Друзья, с грустью сообщаем, что 5 октября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, безвременно ушел из жизни Ярослав Богданович Олийник - доктор экономических наук, профессор, декан Географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, академик и член президиума Национальной академии педагогических наук Украины и академии наук высшего образования Украины, президент Украинского географического общества, Отличник образования Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Председатель экспертного совета высшей аттестационной комиссии Украины по географических наук, Председатель Ассоциации деканов географических и естественных факультетов высших учебных заведений Украины ", - говорится в сообщении .

Ярослав Олийник было неразрывно связано с КНУ имени Тараса Шевченко. Он возглавлял географический факультет КНУ с 1999 года. "Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олийника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус. Нельзя поверить. Всегда активный, динамичный, действенный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богданович Олийнику! Искренние соболезнования родным и близким ", - прокомментировал событие президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.

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