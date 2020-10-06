Оплата проезда с помощью смартфона появится в одесском электротранспорте

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.

"При наличии тех опций, которые есть, дополнительная опция безналичной и бесконтактной оплаты - это уже большой спектр услуг, которые предлагает наше коммунальное предприятие", - сказал Труханов.

По его словам, возможность оплаты в наличной форме, как и стоимость проезда в городском электротранспорте остается неизменной.

"На сегодняшний день возможность безналичной формы расчета, валидаторы установят на каждую дверь, есть возможность купить постоянный билет, что выгоднее чем разовая поездка, и есть возможность рассчитаться с кондуктором. Будут появляться новые технологии и возможности - будем их реализовывать", - добавил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Мэр Одессы отметил, что возможность безналичной оплаты в транспорте - один из этапов комплексной работы по внедрению электронного билета, которые ведутся в городе.

"За последние несколько лет наш городской электротранспорт очень изменился. Параллельно мы реализовали ряд пилотных проектов и они показали востребованность безналичного способа оплаты, поэтому сегодня мы с уверенностью говорим об актуальности и своевременности внедрения данной формы оплаты в нашем транспорте", - сказал мэр Одессы.

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