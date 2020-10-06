Около 40% украинцев в Польше были вынуждены сменить работу из-за СOVID-19

6 октября, 2020, 10:30

Пандемия COVID-19 заставила почти 40% украинцев в Польше сменить работу, при этом 32,3% из них вынуждены были также изменить сферу трудоустройства

Об этом пишет Укринформ.

Согласно опросу, проведенному компанией EWL совместно с Центром Восточной Европы Варшавского университета среди иностранных работников в течение 26 августа - 8 сентября, коронакризис заставил около 40% украинцев, работающих в Польше, сменить работу.

По словам директора компании EWL Анджея Коркуса, пандемия COVID-19 сильно задела иностранных мигрантов в Польше.

"С одной стороны многие люди потеряли работу, а с другой - мы видели рост трудоустройства в отдельных отраслях. Однозначно, больше всего пострадали иностранцы, которые работали в сфере автомобилестроения и гастрономическом секторе. С другой стороны, росло трудоустройства в сфере логистики и потребительском секторе", - цитирует издание слова Коркуса.

Так, пандемия заставила 39,4% иностранных работников в Польше сменить работу. При этом, 29,4% вынуждены были также изменить населенный пункт, а 32,3% - сферу трудоустройства.

Отмечается, что среди аргументов, которые склонили украинцев остаться в Польше во время пандемии, есть проблемы с наличием работы в Украине во время коронакризы (47,1%), возможность работать в Польше и в дальнейшем (44,2%), автоматическое продление польскими властями легального пребывания и работы в Польше на время пандемии (39,7%)

Следовательно, 92,1% опрошенных иностранцев сейчас не жалеет, что приняли решение остаться в Польше во время пандемии COVID-19, другое мнение по этому поводу имеет только 6,3% респондентов.

Значительное количество опрошенных украинский прибыли на работу в Польшу уже во время пандемии коронавируса. Для 28,9% опрошенных это был первый приезд в РП. Частым аргументом относительно приезда украинцев в Польшу во время пандемии является выше зарплата, чем в Украине (53%). Среди опрошенных 88,8% еще перед пандемией планировали приехать в Польшу и они не изменили свое мнение по этому поводу во время взрыва коронакризы.

Наиболее обременительным для Украинской после приезда в Польшу во время пандемии является обязательное отбывания карантина (50,8%) и пересечение границы с Польшей (38,4%). Впрочем, среди опрошенных 89,2% не жалеет, что приехали в Польшу во время коронакризиса.

Среди опрошенных иностранцев 21,5% выезжало из Польши во время пандемии. Больше всего сложностей у иностранцев сейчас вызывают уменьшение часов работы (41,8%) и психологическое напряжение (37,4%).

Больше всего украинские работники в Польше ожидают от польского правительства на продление срока действия документов на легальное пребывание и работу в Польше (59,7%), а от работодателей - предоставление бесплатных средств гигиены и противовирусной защиты (33,8%), а также бесплатного жилья на время отбытия обязательного карантина после пересечения границы (28,9%).

В случае, если пандемия не закончится в ближайшие девять месяцев, то 31,3% опрошенных иностранных работников намерены остаться в РП, поскольку это разрешено польским законодательством.

В издании напомнили, что, по оценке Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в Польше находилось более 1,3 млн украинцев. Сразу после начала пандемии - во второй половине марта и в начале апреля - около 200 тыс. украинцев вернулись домой.

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