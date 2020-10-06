Официальный курс: доллар подорожал еще на 6 копеек

6 октября, 2020, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 6 октября 2020 года на отметке 28,40 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 5 октября курс составлял 28,34 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 6 октября установлен на уровне 33,40 грн / евро. По состоянию на 2 октября курс составлял 33,23 грн / евро.

На наличном рынке 6 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,40, продают - по 28,48 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,35 до 29,00 грн / $, продажи - в пределах 28,44-29,90 грн / $.

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