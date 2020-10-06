 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа Львовщине впервые прошла многодневная гонка Tour de Onur

На Львовщине впервые прошла многодневная гонка Tour de Onur


фото: tourdeonur.com.ua
На Львовщине состоялась многодневная велогонка Tour de Onur в которой приняли участие более 200 спортсменов, среди которых и любители из Польши

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает Еспресо.Захид.

Гонка прошла в три этапа: сначала командная гонка маршруту Щирец-Меденичи-Щирец, затем групповая гонка маршруту Сянки-Исаи-Стрелки-Сянки, а также индивидуальная гонка на время маршруту Сянки-Турово-КПП "Ужок" -Сянкы.

"На Львовщине есть все для идеальных шоссейных гонок - отличные дороги, прогрессивные клубы, большое количество сторонников велоспорта. Именно поэтому на наши соревнования ежегодно приезжают не только жители разных уголков Украины, но и зарубежные гости. К слову, модель проведения соревнований, когда социально ответственный бизнес становится соорганизатором какого-то события, соответствует европейской модели развития спорта", - отметил начальник Управления физической культуры и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

На соревнованиях спортсмены стартовали группами - сначала сильные спортсмены, а потом те, кто только начинает свой путь в велоспорте или те, кто преодолевает дистанцию в медленном темпе. Всего стартовало 6 мужских и 2 две женские группы. Заметим, что среди женщин в группе W1 победительницей стала львовская триатлонистка София Прийма. В группе W2 лучшей стала львовянка Наталья Тарнавчик. В мужской группе М2 третьим финишировал львовянин Виктор Гузов, а в группе М5 первым финишировал представитель Сокольского велоклуба Павел Процько, в группе М6 лучшим стал червоноградец Александр Зуев.

  • Напомним, это уже третьи велосоревнования на шоссе, которые состоялись этой осенью на Львовщине. В конце сентября состоялся традиционный веломарафон "Львовская Сотка. Осень".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать