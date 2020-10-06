На Львовщине впервые прошла многодневная гонка Tour de Onur

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает Еспресо.Захид.

Гонка прошла в три этапа: сначала командная гонка маршруту Щирец-Меденичи-Щирец, затем групповая гонка маршруту Сянки-Исаи-Стрелки-Сянки, а также индивидуальная гонка на время маршруту Сянки-Турово-КПП "Ужок" -Сянкы.

"На Львовщине есть все для идеальных шоссейных гонок - отличные дороги, прогрессивные клубы, большое количество сторонников велоспорта. Именно поэтому на наши соревнования ежегодно приезжают не только жители разных уголков Украины, но и зарубежные гости. К слову, модель проведения соревнований, когда социально ответственный бизнес становится соорганизатором какого-то события, соответствует европейской модели развития спорта", - отметил начальник Управления физической культуры и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

На соревнованиях спортсмены стартовали группами - сначала сильные спортсмены, а потом те, кто только начинает свой путь в велоспорте или те, кто преодолевает дистанцию в медленном темпе. Всего стартовало 6 мужских и 2 две женские группы. Заметим, что среди женщин в группе W1 победительницей стала львовская триатлонистка София Прийма. В группе W2 лучшей стала львовянка Наталья Тарнавчик. В мужской группе М2 третьим финишировал львовянин Виктор Гузов, а в группе М5 первым финишировал представитель Сокольского велоклуба Павел Процько, в группе М6 лучшим стал червоноградец Александр Зуев.

Напомним, это уже третьи велосоревнования на шоссе, которые состоялись этой осенью на Львовщине. В конце сентября состоялся традиционный веломарафон "Львовская Сотка. Осень".