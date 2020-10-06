На дне океанов находится 14 млн тонн микропластика, - ученые

6 октября, 2020, 12:48

По данным Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CISRO), на дне Мирового океана лежит 14 млн тонн микропластика

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой CNN .

Отмечается, что это в 35 раз больше количества пластика, который плавает на поверхности океана.

С помощью роботизированного подводной лодки команда экспертов собрала образцы глубоководных отложений на глубине до 3000 метров с шести мест в Великой Австралийской заливе, на расстоянии до 380 километров от побережья Южной Австралии.

Анализ показал, что на грамм осадка в среднем приходится 1,26 куска микропластика.

По словам ученого, пластик, попадает в океан, портится и разрушается, превращаясь в микропластик, который оседает на дне.

Ученые назвали пластиковый мусор "одной из основных экологических проблем этого поколения". По их мнению, проблема будет только ухудшаться, поскольку в ближайшие годы ожидается рост производства пластика.