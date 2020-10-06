 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа дне океанов находится 14 млн тонн микропластика, - ученые

На дне океанов находится 14 млн тонн микропластика, - ученые

По данным Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CISRO), на дне Мирового океана лежит 14 млн тонн микропластика

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой CNN .

Отмечается, что это в 35 раз больше количества пластика, который плавает на поверхности океана.

С помощью роботизированного подводной лодки команда экспертов собрала образцы глубоководных отложений на глубине до 3000 метров с шести мест в Великой Австралийской заливе, на расстоянии до 380 километров от побережья Южной Австралии.

Анализ показал, что на грамм осадка в среднем приходится 1,26 куска микропластика.

По словам ученого, пластик, попадает в океан, портится и разрушается, превращаясь в микропластик, который оседает на дне.

Ученые назвали пластиковый мусор "одной из основных экологических проблем этого поколения". По их мнению, проблема будет только ухудшаться, поскольку в ближайшие годы ожидается рост производства пластика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

6 октября, 2020 вторник

5 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать