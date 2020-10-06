МЗ: коронавирус у врачей приравнивается к несчастному случаю на производстве
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
"Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний, определены соответствующими нормативными документами", - отметила Микичак.
Она добавила, что порядок установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности регламентируются приказом МЗ №420 от 5.06.2012, который включает в себя все возможные осложнения и виды нарушения функций, которые могут возникнуть вследствие заболевания COVID-19.
"Следовательно, в случае поступления экспертного сообщение об обнаружении коронавирусной болезни у медицинского работника проводится расследование острого профессионального заболевания и составляется акт о несчастном случае на производстве, который выдается предприятием медработнику. И один из экземпляров указанного акта направляется в отделение Фонда социального страхования и обеспечивает стопроцентную оплату листка нетрудоспособности и трудовые выплаты больному ", - подчеркнула заместитель министра.
Микичак отметила, что при осложненного течения болезни, медработник должен идти на комиссию для установления группы инвалидности или процента утраты профессиональной трудоспособности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры