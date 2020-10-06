Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле трех районов за пределами Карабаха
6 октября, 2020, 19:25
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле войсками Армении трех районов за пределами Нагорного Карабаха - Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского
Об этом сообщает сайт Министерства обороны Азербайджана.
Число жертв и пострадавших пока неизвестно. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.
Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан проводит наступление в южном направлении Карабаха.
- Напомним, Вооруженные силы Армении в понедельник, 5 октября, вновь обстреляли Гянджу . Это второй по величине город в Азербайджане.
- Впоследствии, Министерство обороны Армении заявило, что военные страны уничтожили азербайджанское военное подразделение, которое насчитывал боолее 200 человек.
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