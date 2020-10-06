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Espreso.tvМирМинобороны Азербайджана сообщило об обстреле трех районов за пределами Карабаха

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле трех районов за пределами Карабаха

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле войсками Армении трех районов за пределами Нагорного Карабаха - Евлахского, Геранбойского и Бейлаганского

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Азербайджана.

Число жертв и пострадавших пока неизвестно. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах.

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан проводит наступление в южном направлении Карабаха.

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